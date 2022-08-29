***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.08.2022 17:36
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.861.363,3 87.537.180,86 100 64,8
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 4,22 0 0
TOPLAM 0,32 4,22 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 13,7 0 0
TOPLAM 0,9 13,7 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 18 0 0
KRDMD 0,44 5,33 0 0
TOPLAM 1,05 23,33 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 28,55 0 0
TOPLAM 0,33 28,55 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 780.000 0,89 0,58
SUNTK 30.000 732.000 0,84 0,54
TOPLAM 80.000 1.512.000 1,73 1,12
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,59 0 0
TOPLAM 0,78 1,59 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 16,22 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,74 0 0
MEPET 250.000 1.035.000 1,18 0,77
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 3.216.000 3,67 2,38
TOPLAM 1.450.000,81 4.251.016,96 4,85 3,15
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 1,08 0 0
TOPLAM 0,05 1,08 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 5.990.008,63 6,84 4,43
QNBFB 1,16 54,75 0 0
GARAN 250.000 6.250.000 7,14 4,63
ISCTR 250.000,74 1.932.505,69 2,21 1,43
SKBNK 2.000.000,03 7.660.000,12 8,75 5,67
TSKB 0,34 1,57 0 0
YKBNK 0,43 2,99 0 0
HALKB 800.000 5.704.000 6,52 4,22
VAKBN 1.000.000,3 6.050.001,81 6,91 4,48
TOPLAM 4.800.003,72 33.586.575,56 38,37 24,86
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 11,97 0 0
TOPLAM 0,86 11,98 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 5,23 0 0
VAKFN 1,63 5,34 0 0
TOPLAM 2,28 10,57 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 37,73 0 0
DOHOL 0,54 2,83 0 0
KCHOL 0,48 22,56 0 0
SAHOL 0,5 12,72 0 0
METRO 7.591.453,2 10.096.632,76 11,53 7,47
ENKAI 0,59 11,15 0 0
ITTFH 650.000 1.241.500 1,42 0,92
SISE 100.000,04 2.450.000,88 2,8 1,81
TRCAS 200.000 2.610.000 2,98 1,93
TOPLAM 8.541.456,16 16.398.220,63 18,73 12,13
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.196.375 5,94 3,85
EKGYO 2.000.000 7.920.000 9,05 5,86
HLGYO 1.026.143,7 3.252.875,52 3,72 2,41
ISGYO 0,35 6,19 0 0
OZGYO 0,56 1,98 0 0
VKGYO 0,43 1,25 0 0
PAGYO 670.000 9.715.000 11,1 7,19
TRGYO 500.000 4.370.000 4,99 3,24
TOPLAM 5.939.895,04 30.454.259,94 34,8 22,55
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 12,75 0 0
TOPLAM 1 12,75 0 0
Savunma
ASELS 50.000 1.335.000 1,52 0,99
TOPLAM 50.000 1.335.000 1,52 0,99
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 29/08/2022 TRT210235T10 13 0 19.020.301,37 1,33 26/08/2022 13,8749 761167169489023210 14.299.800 1,33 19.020.301,37 40,01 14,08
REPO 29/08/2022 TRT210235T10 13 0 7.007.479,45 1,33 26/08/2022 13,8749 761167169489023209 5.268.350 1,33 7.007.479,45 14,74 5,19
BPP 29/08/2022 BPP 14,8 0 3.642.425,4 3.638 26/08/2022 15,9409 0 0 3.642,43 3.642.425,4 7,66 2,7
BPP 29/08/2022 BPP 14,65 0 5.006.020,55 5.000 26/08/2022 15,7673 0 0 5.006,02 5.006.020,55 10,53 3,71
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 74,18 4.079.900 8,58 3,02
BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 89,5 3.580.000 7,53 2,65
BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.735,2 5.205.600 10,95 3,85
TOPLAM 34.774.226,77 14.299.800 47.541.726,77 63,78 35,2
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 55.635.590,06 135.078.907,63 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
135.078.908,09 % 0 % 101,63
B. HAZIR DEĞERLER
3.743,07 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.743,07 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.038,52 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0,03 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.038,49 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.523,44 % 0 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-2.334.453,49 % 0 -% 1,76
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.334.453,49 % 100 -% 1,76
NET VARLIK DEĞERİ
132.907.759,63 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
3,16
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058920
BIST