***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 20.861.363,3 87.537.180,86 100 64,8TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş OcaklığıİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 4,22 0 0TOPLAM 0,32 4,22 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 13,7 0 0TOPLAM 0,9 13,7 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 18 0 0KRDMD 0,44 5,33 0 0TOPLAM 1,05 23,33 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 0,33 28,55 0 0TOPLAM 0,33 28,55 0 0Diğer İmalat SanayiiENSRI 50.000 780.000 0,89 0,58SUNTK 30.000 732.000 0,84 0,54TOPLAM 80.000 1.512.000 1,73 1,12ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,59 0 0TOPLAM 0,78 1,59 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 16,22 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,74 0 0MEPET 250.000 1.035.000 1,18 0,77Lokanta ve OtellerKonaklamaAVTUR 1.200.000 3.216.000 3,67 2,38TOPLAM 1.450.000,81 4.251.016,96 4,85 3,15ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 1,08 0 0TOPLAM 0,05 1,08 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 5.990.008,63 6,84 4,43QNBFB 1,16 54,75 0 0GARAN 250.000 6.250.000 7,14 4,63ISCTR 250.000,74 1.932.505,69 2,21 1,43SKBNK 2.000.000,03 7.660.000,12 8,75 5,67TSKB 0,34 1,57 0 0YKBNK 0,43 2,99 0 0HALKB 800.000 5.704.000 6,52 4,22VAKBN 1.000.000,3 6.050.001,81 6,91 4,48TOPLAM 4.800.003,72 33.586.575,56 38,37 24,86Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 11,97 0 0TOPLAM 0,86 11,98 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 5,23 0 0VAKFN 1,63 5,34 0 0TOPLAM 2,28 10,57 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 37,73 0 0DOHOL 0,54 2,83 0 0KCHOL 0,48 22,56 0 0SAHOL 0,5 12,72 0 0METRO 7.591.453,2 10.096.632,76 11,53 7,47ENKAI 0,59 11,15 0 0ITTFH 650.000 1.241.500 1,42 0,92SISE 100.000,04 2.450.000,88 2,8 1,81TRCAS 200.000 2.610.000 2,98 1,93TOPLAM 8.541.456,16 16.398.220,63 18,73 12,13Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 5.196.375 5,94 3,85EKGYO 2.000.000 7.920.000 9,05 5,86HLGYO 1.026.143,7 3.252.875,52 3,72 2,41ISGYO 0,35 6,19 0 0OZGYO 0,56 1,98 0 0VKGYO 0,43 1,25 0 0PAGYO 670.000 9.715.000 11,1 7,19TRGYO 500.000 4.370.000 4,99 3,24TOPLAM 5.939.895,04 30.454.259,94 34,8 22,55Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 12,75 0 0TOPLAM 1 12,75 0 0SavunmaASELS 50.000 1.335.000 1,52 0,99TOPLAM 50.000 1.335.000 1,52 0,99DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAMİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 29/08/2022 TRT210235T10 13 0 19.020.301,37 1,33 26/08/2022 13,8749 761167169489023210 14.299.800 1,33 19.020.301,37 40,01 14,08REPO 29/08/2022 TRT210235T10 13 0 7.007.479,45 1,33 26/08/2022 13,8749 761167169489023209 5.268.350 1,33 7.007.479,45 14,74 5,19BPP 29/08/2022 BPP 14,8 0 3.642.425,4 3.638 26/08/2022 15,9409 0 0 3.642,43 3.642.425,4 7,66 2,7BPP 29/08/2022 BPP 14,65 0 5.006.020,55 5.000 26/08/2022 15,7673 0 0 5.006,02 5.006.020,55 10,53 3,71BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 74,18 4.079.900 8,58 3,02BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 89,5 3.580.000 7,53 2,65BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.735,2 5.205.600 10,95 3,85TOPLAM 34.774.226,77 14.299.800 47.541.726,77 63,78 35,2GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 55.635.590,06 135.078.907,63 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ135.078.908,09 % 0 % 101,63B. HAZIR DEĞERLER3.743,07 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.743,07 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.038,52 % 0 % 0a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar2.038,49 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.523,44 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-2.334.453,49 % 0 -% 1,76a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.334.453,49 % 100 -% 1,76NET VARLIK DEĞERİ132.907.759,63 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer3,16İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058920BIST