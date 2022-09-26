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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

26.09.2022 10:27
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 17.831.220,3 76.513.468,81 54,68
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 150.000 3.267.000 2,33
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 4,24 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 12,92 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 24,05 0
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TOPLAM 0 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 30,53 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 101.000 2.641.620 1,89
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 2,12 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 19,55 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 1.027.500,92 0,73
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRNYO 4,62 7.387.134 % 10,00  
USAK 3,74 171.564.822 % 10,00  
AYES 31,92 2.012.809 % 9,99  
SMRTG 63,90 479.725.199 % 9,98  
ESCAR 47,84 15.448.134 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4435 18,4760 % 0,00  
Euro 17,7884 17,8288 % 0,53  
Sterlin 19,8461 19,9456 % 0,93  
Frank 18,5443 18,6560 % 0,21  
Riyal 4,8938 4,9183 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 9,49  
Altın Gr. 968 968 4,99  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.594 6.709 30,00  
Yarım 3.208 3.282 14,00  
Çeyrek 1.609 1.637 8,00  
Gümüş.Ons 18,51 18,55 0,18  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,08  
B. Petrol 83,42 83,42 0,56  
Seans Raporu 18:05
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