***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 17.831.220,3 76.513.468,81 54,68TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 150.000 3.267.000 2,33Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 4,24 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 12,92 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 24,05 0Madencilik ve Taş OcaklığıTOPLAM 0 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 30,53 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 101.000 2.641.620 1,89ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 2,12 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 19,55 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.027.500,92 0,73Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.288.000 2,35TOPLAM 1.450.000,81 4.315.520,47 3,08ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,08 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,08 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.200.003,72 21.451.067,83 15,33Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 12,37 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 9,31 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.516.456,15 16.881.818,21 12,06Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 4.413.752,05 27.956.333,88 19,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 11,8 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,84 0 0 0 73,18 4.024.900 6,35 2,88BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 86,56 3.462.400 5,46 2,47BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.755,1 5.265.300 8,3 3,76REPO 26/09/2022 TRT210623T10 13,47 0 40.044.284,93 0,96 23/09/2022 14,4108 762276576721832033 41.521.625 0,96 40.044.284,93 63,14 28,62REPO 26/09/2022 BPP 14,6 0 703.843,6 703 23/09/2022 15,7095 239031 0 703,84 703.843,6 1,11 0,5BPP 26/09/2022 BPP 14,6 0 3.379.050 3.375 23/09/2022 15,7095 239030 0 3.379,05 3.379.050 5,33 2,41BPP 26/09/2022 BPP 14,65 0 6.545.872,47 6.538 23/09/2022 15,7673 239029 0 6.545,87 6.545.872,47 10,32 4,68GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 50.771.051 41.521.625 63.425.651 45,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 68.602.271,294 139.939.119,81 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ139.939.120,29 % 0 % 99,39B. HAZIR DEĞERLER3.624,75 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.624,75 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.066.802,22 % 0 % 2,18a) Takastan Alacaklar3.060.396,18 % 99,79 % 2,17b) Diğer Alacaklar6.406,04 % 0,21 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)163.120,42 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-2.373.870 % 0 -% 1,69a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.373.870 % 100 -% 1,69NET VARLIK DEĞERİ140.798.797,68 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer3,35 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama23.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065129BIST