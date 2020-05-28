***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:29
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847431
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0780
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,38
|Açılış
|: 377,75
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.383
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.090.542
|% -9,99
|
|CASA
|20,54
|199.824
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.211.119
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.397.524
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.511.570
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|396.078.321
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3811
|8,4231
|% 1,22
|
|Frank
|7,0334
|7,0757
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8103
|1,8194
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.480
|33,80
|
|Tam
|2.520
|2.556
|46,20
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,00
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,27
|35,27
|0,67
|