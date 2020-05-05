***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin 15.04.2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş bulunan genel kurul iç yönergesinin, Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40/5 maddesi uyarınca ekteki şekilde yeniden düzenlenmesine, yeniden düzenlenen Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842835BIST