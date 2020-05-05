***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
05.05.2020 19:19
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 15.04.2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş bulunan genel kurul iç yönergesinin, Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 40/5 maddesi uyarınca ekteki şekilde yeniden düzenlenmesine, yeniden düzenlenen Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842835
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:05388,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,62
|Açılış
|: 388,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,48
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7808
|8,8248
|% 0,49
|
|Frank
|7,2519
|7,2956
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8805
|1,8899
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|2,05
|
|Altın Gr.
|387
|388
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.538
|12,70
|
|Tam
|2.557
|2.600
|13,00
|
|Yarım
|1.240
|1.271
|6,40
|
|Çeyrek
|622
|636
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,61
|30,61
|3,41
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem