***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
23.07.2020 17:11
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020 / 03.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861418
BIST
17:31119.134
En Yüksek
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|: 0,89%
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|: 118.714
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En Düşük
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En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|7,37
|4.365.628
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|55.909.753
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.734.746
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.609.967
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.434.000
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,52
|20.865.750
|% -5,55
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,80
|1.749.999.221
|% 3,14
|
|THYAO
|11,85
|1.019.629.639
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,33
|1.015.796.924
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,23
|965.681.583
|% 2,67
|
|ODAS
|2,80
|726.242.838
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,33
|1.015.796.924
|% -1,68
|
|ODAS
|2,80
|726.242.838
|% 3,70
|
|ISFIN
|4,23
|965.681.583
|% 2,67
|
|KRDMD
|3,12
|703.981.439
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,67
|463.173.323
|% 5,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6891
|8,7326
|% -0,12
|
|Frank
|7,3653
|7,4097
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|9,41
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.719
|21,40
|
|Tam
|2.778
|2.790
|21,90
|
|Yarım
|1.348
|1.365
|10,80
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,40
|