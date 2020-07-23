***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2020 / 03.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861418BIST