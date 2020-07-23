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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge

23.07.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020 / 03.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 21.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş olup, 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861418


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KENT 2.010,20 55.909.753 % 10,00  
KONYA 376,20 63.734.746 % 10,00  
ALKA 13,09 19.609.967 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6891 8,7326 % -0,12  
Frank 7,3653 7,4097 % 0,35  
Riyal 1,8208 1,8299 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.881 9,41  
Altın Gr. 414 414 1,61  
Cumhuriyet 2.697 2.719 21,40  
Tam 2.778 2.790 21,90  
Yarım 1.348 1.365 10,80  
Çeyrek 676 683 5,40  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 -0,42  
Gümüş Gr. 4,97 4,98 -0,10  
B. Petrol 43,88 43,88 -0,40  
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