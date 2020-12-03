***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 42.000.000-TL den %150 oranında bedelli olarak 105.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.12.2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Taslak izahname ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891248BIST