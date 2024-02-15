***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayenin 42.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 84.000.000-TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249783BIST