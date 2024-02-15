***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
15.02.2024 15:43
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayenin 42.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 84.000.000-TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249783
BIST
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16:509.263
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 190,72
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5030,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5033,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2037
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:501.979,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERCB
|158,60
|312.983.750
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.495.713
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,56
|132.992.389
|% -7,48
|
|PEKGY
|32,48
|189.382.529
|% -6,51
|
|MARBL
|24,04
|531.226.462
|% -6,31
|
|MNDRS
|12,87
|252.565.945
|% -5,37
|
|AYDEM
|26,82
|154.407.004
|% -4,96
|
|THYAO
|286,75
|11.629.760.280
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.335.395.555
|% 9,96
|
|GUBRF
|218,60
|8.858.240.807
|% 6,22
|
|ISCTR
|28,04
|6.894.300.322
|% 0,79
|
|EREGL
|47,14
|5.383.687.268
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,51
|2.894.346.561
|% 1,06
|
|ISCTR
|28,04
|6.894.300.322
|% 0,79
|
|SASA
|44,16
|9.335.395.555
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,75
|1.017.392.044
|% 2,59
|
|ZOREN
|5,34
|1.045.822.787
|% 1,91
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7257
|30,7474
|% 0,01
|
|Euro
|33,1989
|33,2145
|% 0,61
|
|Sterlin
|38,5148
|38,7079
|% 0,03
|
|Frank
|34,7478
|34,9571
|% 0,51
|
|Riyal
|8,1719
|8,2129
|% -0,05
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,26
|898,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,66
|958,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,75
|2.003,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:02GLRYH
Yüzde 8.31 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 184, 236 adet işlem
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17:01EYGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 854, 645 adet işlem
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17:00NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 586, 146 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
-
16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de