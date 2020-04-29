***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.04.2020 16:30
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 20.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 21.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verdiği, 11.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise İzahname taslağının onaylanması için SPK' na başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin SPK' nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4582 sayılı yazısıyla onaylanan İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841121
BIST
16:21101.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 957,82
|Açılış
|: 101.213
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|Önceki Kapanış
|: 100.707
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101.743
En Düşük
100.579
16:216,9824
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384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.148.608
|% 10,00
|
|BANVT
|29,28
|102.020.059
|% 9,99
|
|BURCE
|8,27
|2.119.753
|% 9,97
|
|ALYAG
|0,94
|1.593.778
|% 9,30
|
|ARENA
|14,25
|15.873.998
|% 7,30
|
|ANACM
|4,08
|102.489.613
|% -3,32
|
|ALKIM
|60,95
|34.301.091
|% -3,18
|
|ALKA
|6,66
|4.337.254
|% -1,48
|
|COSMO
|2,61
|41.102
|% -0,76
|
|BFREN
|285,70
|6.370.275
|% -0,70
|
|MGROS
|30,52
|1.055.731.610
|% 5,24
|
|GARAN
|8,43
|535.675.282
|% 1,44
|
|THYAO
|10,62
|505.204.538
|% -0,28
|
|SOKM
|11,76
|492.727.842
|% -2,81
|
|ASELS
|27,50
|383.414.954
|% 0,51
|
|ODAS
|1,79
|257.090.021
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|150.985.082
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|126.284.856
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.080.687
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|309.801.724
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6580
|8,7014
|% 0,05
|
|Frank
|7,1528
|7,1959
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,82
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.508
|-7,50
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-7,60
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-3,80
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|24,36
|24,36
|1,62
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