GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

29.04.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 20.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 21.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verdiği, 11.12.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise İzahname taslağının onaylanması için SPK' na başvuru yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin SPK' nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4582 sayılı yazısıyla onaylanan İzahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841121


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:21101.665
Değişim :  0,95% |  957,82
Açılış :  101.213  
Önceki Kapanış :  100.707  
En Yüksek
101.743 En Düşük
100.579
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 25,30 1.148.608 % 10,00  
BANVT 29,28 102.020.059 % 9,99  
BURCE 8,27 2.119.753 % 9,97  
ALYAG 0,94 1.593.778 % 9,30  
ARENA 14,25 15.873.998 % 7,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6580 8,7014 % 0,05  
Frank 7,1528 7,1959 % 0,22  
Riyal 1,8528 1,8621 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -7,82  
Altın Gr. 382 383 -1,35  
Cumhuriyet 2.450 2.508 -7,50  
Tam 2.515 2.569 -7,60  
Yarım 1.225 1.256 -3,80  
Çeyrek 615 628 -1,80  
Gümüş.Ons 15,19 15,23 0,05  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 24,36 24,36 1,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru