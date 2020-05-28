***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Sermaye Artırımı nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosunun Güncellenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin sermayesinin 21.000.000-TL'den 42.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda sermaye ve kar dağıtım oranlarına ilişkin bilgiler güncellenmiştir.Karar Tarihi 05.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadırNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Peşin 0,0636185 6,36185 0 0,0636185 6,36185B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Peşin 0,0636185 6,36185 0 0,0636185 6,36185Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 0 0B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 14.031.902TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 13.440.230TL faaliyet kârı vardır) üzerinden hesaplanan 672.012TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.671.978,10TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 10.687.912,40-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 10.096.240,40-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMETRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 42.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.259.361,3Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 14.031.902 13.440.2304. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 14.031.902 13.440.2306. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 672.012 672.0128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.359.890,5 12.768.219Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.359.890,511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.671.978,1* Nakit 2.671.978,1* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 10.678.912,4 10.096.240,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 133.598,91 0 0,01 0,0636 6,36B Grubu 2.538.379,2 0 0,19 0,0636 6,36TOPLAM 2.671.978,1 0 0,2 0,0636 6,36Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSirketimizin Sermayesinin 21.000.000-TL'den 42.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle Kar Dağıtım Tablosu güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847279BIST