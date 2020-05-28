***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2020 15:33
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Sermaye Artırımı nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosunun Güncellenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin sermayesinin 21.000.000-TL'den 42.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda sermaye ve kar dağıtım oranlarına ilişkin bilgiler güncellenmiştir.
Karar Tarihi 05.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Menkul Yatırım Ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 oranında tevkifat yapılmaktadır.Bu nedenle kar payı ödemeleri Brüt=Net olarak yapılmaktadır
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Peşin 0,0636185 6,36185 0 0,0636185 6,36185
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Peşin 0,0636185 6,36185 0 0,0636185 6,36185
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 0 0
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 14.031.902TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 13.440.230TL faaliyet kârı vardır) üzerinden hesaplanan 672.012TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.671.978,10TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 10.687.912,40-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 10.096.240,40-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 42.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.259.361,3
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.031.902 13.440.230
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 14.031.902 13.440.230
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 672.012 672.012
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.359.890,5 12.768.219
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 13.359.890,5
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.671.978,1
* Nakit 2.671.978,1
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 10.678.912,4 10.096.240,4
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 133.598,91 0 0,01 0,0636 6,36
B Grubu 2.538.379,2 0 0,19 0,0636 6,36
TOPLAM 2.671.978,1 0 0,2 0,0636 6,36
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sirketimizin Sermayesinin 21.000.000-TL'den 42.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle Kar Dağıtım Tablosu güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847279
BIST