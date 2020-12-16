***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
16.12.2020 18:17
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde
01.01.2021 tarihinden itibaren 2020 yılı için belirlenen mevcut karşılaştırma ölçünün ve yatırım stratejisinin değiştirilmeden aynen uygulanmasına, karar verilmiştir.
Karşılaştırma Ölçütü:
Eşik Değer(Mutlak Getiri Hedeflemesi)
Mutlak Değer: Net: % 12 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)
Yatırım Stratejisi
PORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİ
MİN (%)
MAX (%)
EUROBOND
0 50
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
0 25
ORTAKLIK PAYLARI
0 100
DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 50
TERS REPO
0 100
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
0 20
YATIRIM FONLARI
0 20
TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
0 75
VARANTLAR
0 10
* Portföy Yönetimi Şirketi VİOP, türev ürünler, ödünç menkul kıymetler yatırım fonları ve diğer tüm yatırım araçları portföy yatırım kısıtlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Menkul Kıymet Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yazılı sınırlamalara uymakla yükümlüdür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893504
BIST