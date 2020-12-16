***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 16.12.2020 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.5 Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesi hükümleri çerçevesinde01.01.2021 tarihinden itibaren 2020 yılı için belirlenen mevcut karşılaştırma ölçünün ve yatırım stratejisinin değiştirilmeden aynen uygulanmasına, karar verilmiştir.Karşılaştırma Ölçütü:Eşik Değer(Mutlak Getiri Hedeflemesi)Mutlak Değer: Net: % 12 (Tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)Yatırım StratejisiPORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİMİN (%)MAX (%)EUROBOND0 50ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI0 25ORTAKLIK PAYLARI0 100DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI0 50TERS REPO0 100TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI0 20YATIRIM FONLARI0 20TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ0 75VARANTLAR0 10* Portföy Yönetimi Şirketi VİOP, türev ürünler, ödünç menkul kıymetler yatırım fonları ve diğer tüm yatırım araçları portföy yatırım kısıtlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Menkul Kıymet Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yazılı sınırlamalara uymakla yükümlüdür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893504BIST