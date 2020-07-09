***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.07.2020 19:12
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süre Uzatımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 09.07.2020 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye mevcut kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 11. MADDE TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858505
BIST