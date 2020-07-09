***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süre Uzatımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 09.07.2020 tarihli kararı ileYönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye mevcut kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,Hazırlanan tadil metni hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME 11. MADDE TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858505BIST