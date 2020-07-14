***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 18:12
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaya Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı İçin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 14.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 11. MADDE TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859839
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0493
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8353
En Düşük
7,7736
18:05399,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,80
|Açılış
|: 399,34
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|IZFAS
|2,95
|593.140
|% -5,75
|
|LOGO
|89,00
|30.790.415
|% -5,32
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|IHLGM
|1,80
|390.639.906
|% -0,55
|
|OYAKC
|9,25
|355.647.662
|% -0,43
|
|HLGYO
|2,59
|278.574.131
|% 9,75
|
|SOKM
|13,68
|159.651.946
|% 0,22
|
|KARSN
|3,38
|722.240.737
|% 0,60
|
|IHLAS
|0,90
|144.234.262
|% -2,17
|
|KRDMD
|3,07
|471.825.820
|% -2,23
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|EREGL
|8,87
|842.530.414
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5921
|8,6352
|% 0,09
|
|Frank
|7,2878
|7,3317
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,58
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,70
|
|Tam
|2.673
|2.685
|10,00
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|4,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,02
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|0,27
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