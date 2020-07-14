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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.07.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaya Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı İçin Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 14.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME 11. MADDE TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859839


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Tam 2.673 2.685 10,00  
Yarım 1.297 1.314 4,90  
Çeyrek 649 658 2,40  
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