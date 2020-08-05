***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Esas Sözleşme tadilinin onaylanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 14.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarihli ve E-12233903-335.07-7985 sayılı yazısı ile onaylanmış olup onaylanan tadil metni ekte verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865463BIST