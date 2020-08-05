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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Esas Sözleşme tadilinin onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 14.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarihli ve E-12233903-335.07-7985 sayılı yazısı ile onaylanmış olup onaylanan tadil metni ekte verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865463


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TRKCM 3,96 422.768.722 % 10,00  
AYES 4,84 351.930 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.644.786 % 10,00  
AVISA 13,99 8.592.260 % 9,98  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2159 9,2622 % 2,74  
Frank 7,7273 7,7739 % 2,94  
Riyal 1,8730 1,8824 % 2,37  
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Altın Ons 2.043 2.044 24,25  
Altın Gr. 462 463 15,66  
Cumhuriyet 3.038 3.099 115,50  
Tam 3.129 3.189 118,70  
Yarım 1.519 1.557 60,30  
Çeyrek 762 780 29,10  
Gümüş.Ons 27,07 27,10 1,08  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,36  
B. Petrol 45,27 45,27 0,84  
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