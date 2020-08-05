***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2020 18:12
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Esas Sözleşme tadilinin onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 14.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarihli ve E-12233903-335.07-7985 sayılı yazısı ile onaylanmış olup onaylanan tadil metni ekte verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865463
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1486
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2265
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05463,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,60%
|| 16,10
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2159
|9,2622
|% 2,74
|
|Frank
|7,7273
|7,7739
|% 2,94
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.044
|24,25
|
|Altın Gr.
|462
|463
|15,66
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.099
|115,50
|
|Tam
|3.129
|3.189
|118,70
|
|Yarım
|1.519
|1.557
|60,30
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,10
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,10
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,84
|
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