***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.10.2020 12:45
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı İçin Genel Kurul Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nu İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 11 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884640
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
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|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
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|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
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|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
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|MRSHL
|324,10
|5.361.082
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|ATSYH
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|1.121.351
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|UZERB
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|KAPLM
|21,64
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|EMNIS
|19,70
|721.867
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|VESBE
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|SKBNK
|1,98
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|TSKB
|2,32
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|ALBRK
|1,77
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|ASELS
|17,40
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|GARAN
|6,78
|534.564.358
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|SKBNK
|1,98
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|TSKB
|2,32
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|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
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|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
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|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
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|Dolar
|8,2846
|8,2897
|% 1,28
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|Euro
|9,7291
|9,7359
|% 0,80
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|Sterlin
|10,7272
|10,7810
|% 0,83
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|Frank
|9,0589
|9,1135
|% 1,06
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|Riyal
|2,2053
|2,2163
|% 1,43
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|Alış
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|Altın Ons
|1.900
|1.901
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|Altın Gr.
|506
|506
|4,32
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|Cumhuriyet
|3.350
|3.400
|32,00
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|Tam
|3.334
|3.417
|30,53
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|Yarım
|1.612
|1.653
|14,77
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|Çeyrek
|808
|826
|7,39
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|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
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|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,31
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