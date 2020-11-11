***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.11.2020 18:22
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.08.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 11.11.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması hususu, 28.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmış olup 11.11.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Madde 11 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887998
BIST
18:051.279
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
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|: 1.250
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En Düşük
467,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,57
|142.724.250
|% 26,40
|
|MARTI
|3,19
|34.982.597
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.920.643
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.326,70
|996.008
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|54.323.140
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.896.265
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.773.050
|% -9,98
|
|ARTI
|6,88
|2.971.014
|% -9,95
|
|MERKO
|11,61
|28.981.290
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,02
|637.720
|% -9,88
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|THYAO
|11,78
|3.681.699.362
|% 2,43
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|VAKBN
|4,78
|2.291.157.376
|% 9,89
|
|GARAN
|8,50
|10.454.785.955
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,96
|2.662.442.341
|% 6,17
|
|SKBNK
|1,52
|873.129.750
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.492.448.272
|% 9,80
|
|HALKB
|5,56
|2.821.025.994
|% 8,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8409
|7,8477
|% -3,78
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|Euro
|9,2213
|9,2322
|% -4,17
|
|Sterlin
|10,3223
|10,3741
|% -4,17
|
|Frank
|8,5060
|8,5573
|% -4,12
|
|Riyal
|2,0851
|2,0956
|% -3,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-8,65
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-20,60
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
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|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
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|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,09
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,24
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|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,75
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