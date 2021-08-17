***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiNuriye Eftelya TAŞDEMİR / İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiYönetim kurulu başkanının adıÇiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLUKadın üyelerin sayısı ve oranı3 / %60http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958568BIST