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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

24.10.2022 16:01
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU- İç Kontrolden Sorumlu Komite Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073618


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BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
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Riyal 4,9310 4,9558 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -7,59  
Altın Gr. 986 986 -4,47  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.642 6.767 58,00  
Yarım 3.237 3.304 24,00  
Çeyrek 1.623 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 -0,20  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,12  
B. Petrol 91,06 91,06 -0,28  
Seans Raporu 18:05
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