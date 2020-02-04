***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 11:43
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816935
BIST
15:58121.481
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 2.238,33
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.508
En Düşük
120.159
15:585,9800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
15:586,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
15:58301,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,95
|Açılış
|: 301,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.162.442
|% 19,98
|
|DITAS
|13,63
|29.572.842
|% 18,94
|
|DOKTA
|88,55
|31.664.656
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|210.327.668
|% 14,77
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|IDGYO
|3,80
|16.188.697
|% -2,56
|
|THYAO
|14,30
|988.649.237
|% 3,32
|
|PETKM
|4,21
|659.050.300
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|624.778.455
|% 7,41
|
|ASELS
|24,24
|496.255.387
|% 3,68
|
|SISE
|5,61
|418.908.269
|% 0,54
|
|PETKM
|4,21
|659.050.300
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,71
|210.327.668
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,89
|335.450.019
|% 2,48
|
|ISGYO
|1,91
|219.121.067
|% 2,69
|
|TEKTU
|1,54
|162.869.185
|% 13,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7609
|7,7998
|% 0,12
|
|Frank
|6,1476
|6,1846
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-8,84
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-13,89
|
|Yarım
|961
|986
|-6,71
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|0,41
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