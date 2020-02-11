***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 11:25
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818369
BIST
14:18118.228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -113,85
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.451
14:186,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
14:186,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,5990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
14:18304,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,68
|Açılış
|: 304,98
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,05
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,92
|245.206.801
|% 19,34
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.009.726
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,87
|31.070.396
|% 12,76
|
|KENT
|232,20
|11.715.088
|% 12,01
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,01
|847.663.709
|% -0,07
|
|GARAN
|11,56
|371.465.824
|% -1,87
|
|TRCAS
|4,03
|368.972.656
|% 10,41
|
|YKBNK
|2,99
|356.995.580
|% -4,47
|
|TSPOR
|3,67
|348.178.137
|% 3,97
|
|ODAS
|2,12
|292.982.395
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,25
|283.990.792
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,99
|356.995.580
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,26
|141.400.997
|% 1,61
|
|EKGYO
|1,62
|164.119.582
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7858
|7,8249
|% 0,56
|
|Frank
|6,1612
|6,1984
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6070
|1,6150
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-4,97
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.009
|2.060
|2,32
|
|Yarım
|971
|996
|1,11
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,56
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,75
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|54,09
|54,09
|0,82
|