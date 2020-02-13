***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 10:35
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818742
BIST
11:32119.953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -95,94
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:326,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:326,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:32306,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,58
|Açılış
|: 306,35
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.494.251
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.280.374
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,44
|37.149.138
|% 10,45
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|RYGYO
|10,01
|24.291.593
|% -5,74
|
|QNBFB
|53,95
|407.504
|% -5,35
|
|SAYAS
|3,68
|2.943.034
|% -5,15
|
|ASELS
|28,62
|796.580.443
|% 2,21
|
|THYAO
|14,79
|379.264.714
|% -0,20
|
|TSPOR
|4,28
|275.946.775
|% 8,35
|
|TTKOM
|8,35
|267.656.304
|% 1,33
|
|TUPRS
|112,40
|243.348.271
|% -2,26
|
|TSPOR
|4,28
|275.946.775
|% 8,35
|
|IHLAS
|0,90
|53.397.368
|% 2,27
|
|KRSTL
|2,30
|120.909.634
|% 4,07
|
|PETKM
|4,09
|191.265.024
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|60.215.849
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8291
|7,8684
|% 0,23
|
|Frank
|6,1684
|6,2055
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,79
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,38
|
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