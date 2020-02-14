***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 10:06
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818978
BIST
10:39121.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 748,93
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.403
En Düşük
121.082
10:396,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0562
En Düşük
6,0344
10:396,5637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5643
En Düşük
6,5408
10:39306,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 306,45
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,94
|41.482.289
|% 13,08
|
|ARDYZ
|17,82
|90.626.036
|% 12,78
|
|EMNIS
|2,61
|34.684
|% 9,66
|
|AYCES
|11,97
|250.788
|% 8,03
|
|GLBMD
|3,26
|3.399.054
|% 7,95
|
|TUKAS
|12,26
|1.172.283
|% -19,66
|
|ERSU
|3,43
|1.938.161
|% -7,80
|
|QNBFL
|146,50
|46.981
|% -6,69
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|230.307
|% -5,82
|
|THYAO
|15,07
|255.083.597
|% 0,53
|
|ISGYO
|2,19
|187.178.004
|% 5,80
|
|SISE
|5,53
|168.340.076
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,44
|131.093.014
|% 1,14
|
|PETKM
|4,12
|122.847.752
|% 0,98
|
|ISGYO
|2,19
|187.178.004
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,36
|58.323.911
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,50
|91.698.571
|% 4,17
|
|KARSN
|1,87
|64.244.024
|% 1,63
|
|SISE
|5,53
|168.340.076
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8773
|7,9168
|% 0,21
|
|Frank
|6,1507
|6,1877
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6092
|1,6173
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-1,47
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|56,44
|56,44
|0,10
|