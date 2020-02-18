***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 11:05
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819818
BIST
11:48119.663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -1.129,08
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:486,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0706
En Düşük
6,0411
11:486,5702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:48309,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,46
|Açılış
|: 309,82
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,11
|90.368.555
|% 13,54
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|BOSSA
|11,78
|25.050.378
|% 11,13
|
|TSPOR
|6,16
|249.077.948
|% 10,20
|
|OSMEN
|8,80
|17.107
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,52
|50.270.539
|% -10,26
|
|ARDYZ
|14,19
|12.333.517
|% -10,25
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,54
|817.412.488
|% 2,61
|
|ASELS
|29,38
|667.305.133
|% 1,52
|
|THYAO
|15,00
|651.795.245
|% -1,90
|
|ODAS
|2,32
|293.897.350
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,16
|249.077.948
|% 10,20
|
|GSRAY
|3,54
|817.412.488
|% 2,61
|
|ODAS
|2,32
|293.897.350
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,64
|138.667.686
|% -1,20
|
|ISGYO
|2,04
|118.103.873
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,34
|75.775.806
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% 0,18
|
|Frank
|6,1632
|6,2004
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|7,59
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,96
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,75
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|-0,95
|