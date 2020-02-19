***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 10:00
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820014
BIST
10:46120.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 594,04
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
119.962
10:466,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:466,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:46313,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 313,01
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,46
|37.343.757
|% 13,03
|
|OSTIM
|2,65
|37.566.869
|% 11,34
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,49
|9.827.517
|% 8,76
|
|VERTU
|6,60
|10.543.292
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|ASELS
|29,40
|207.678.404
|% 0,75
|
|THYAO
|14,99
|199.451.067
|% -0,27
|
|TSPOR
|7,02
|181.948.282
|% 8,17
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|CEMAS
|1,33
|133.927.781
|% 3,10
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|USAK
|2,12
|65.337.724
|% 8,72
|
|ODAS
|2,30
|65.368.326
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8617
|7,9011
|% -0,03
|
|Frank
|6,1452
|6,1822
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6125
|1,6205
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,12
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|