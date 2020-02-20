***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 09:52
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİST'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820233
BIST
11:37118.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -620,84
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
118.428
11:376,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0811
11:376,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
11:37315,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,12
|Açılış
|: 315,34
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,36
|81.600.181
|% 13,13
|
|UZERB
|2,20
|21.501
|% 10,00
|
|NATEN
|21,06
|54.470.301
|% 9,23
|
|BASCM
|3,80
|536
|% 7,04
|
|HATEK
|9,13
|7.190.523
|% 6,66
|
|TSPOR
|6,23
|270.805.554
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|21.661.981
|% -18,33
|
|ESCOM
|2,80
|7.140.781
|% -12,23
|
|BURVA
|15,00
|10.500
|% -10,18
|
|EPLAS
|13,60
|54.400
|% -9,93
|
|ASELS
|29,24
|532.014.430
|% -1,81
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,59
|439.160.087
|% -7,95
|
|FENER
|18,15
|378.070.558
|% -6,64
|
|THYAO
|14,76
|337.555.258
|% -0,94
|
|BJKAS
|3,36
|531.412.824
|% -4,55
|
|CEMAS
|1,33
|156.173.064
|% 0,76
|
|GSRAY
|3,59
|439.160.087
|% -7,95
|
|ODAS
|2,16
|134.967.784
|% -3,14
|
|IHLGM
|1,26
|73.039.491
|% -3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8350
|7,8743
|% -0,05
|
|Frank
|6,1717
|6,2089
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6199
|1,6281
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-2,92
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:51TEKTU
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 097, 596 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -632, 42 kaybederek (% -0.44 ) 142, 095
-
11:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, BJKAS, GSRAY
-
11:50XU100
Endeks 118, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 3, 261.00 milyon TL de
-
11:50BUCIM
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 489 adet işlem