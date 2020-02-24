***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2020 14:16
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821141
BIST
15:40114.017
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -2.812,68
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:406,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0627
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:406,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:40332,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 10,51
|Açılış
|: 332,52
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.086.297
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,24
|13.477.572
|% 11,44
|
|IPEKE
|10,80
|831.221.113
|% 10,77
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,38
|165.142.866
|% -10,68
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,66
|1.516.652.353
|% -5,92
|
|IPEKE
|10,80
|831.221.113
|% 10,77
|
|KOZAA
|12,98
|560.217.570
|% 3,51
|
|ASELS
|28,38
|477.381.996
|% -1,60
|
|KRDMD
|2,73
|323.810.927
|% -3,19
|
|CEMAS
|1,27
|180.567.037
|% 0,79
|
|ODAS
|2,13
|293.300.347
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,23
|159.787.796
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|323.810.927
|% -3,19
|
|THYAO
|13,66
|1.516.652.353
|% -5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9140
|7,9537
|% 0,53
|
|Frank
|6,2549
|6,2926
|% 0,86
|
|Riyal
|1,6353
|1,6435
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|38,92
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,66
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.195
|2.250
|67,94
|
|Yarım
|1.061
|1.088
|32,86
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,43
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-2,39
|
Seans Raporu
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