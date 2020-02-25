***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 10:40
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821394
BIST
16:37114.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 198,98
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:376,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,1510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:376,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:37326,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,40
|Açılış
|: 326,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.145.388
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.996.802
|% 14,80
|
|DERAS
|3,93
|46.517.269
|% 13,91
|
|GSRAY
|4,09
|135.900.130
|% 13,61
|
|ALGYO
|16,55
|160.368.694
|% 12,44
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.643.346
|% -6,77
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,70
|8.870.136
|% -6,33
|
|THYAO
|13,64
|2.912.982.316
|% -1,59
|
|ASELS
|29,24
|1.233.853.573
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,82
|584.467.620
|% -0,35
|
|KARSN
|2,03
|484.358.007
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|409.104.041
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|484.358.007
|% 9,14
|
|THYAO
|13,64
|2.912.982.316
|% -1,59
|
|KRDMD
|2,82
|584.467.620
|% -0,35
|
|ODAS
|2,21
|409.104.041
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,28
|167.960.423
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9535
|7,9934
|% 0,93
|
|Frank
|6,2635
|6,3012
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6339
|1,6421
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-8,15
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|-43,64
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,12
|
|Çeyrek
|523
|534
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,03
|
Seans Raporu
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16:48XU100
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16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, BALAT, BJKAS, YONGA, PEGYO, KRSAN