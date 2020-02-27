***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 11:44
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821943
BIST
13:23112.581
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.589,98
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.372
13:236,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:236,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7570
En Düşük
6,6963
13:23326,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,74
|Açılış
|: 326,77
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,21
|35.633.237
|% 9,18
|
|AYCES
|11,41
|401.400
|% 8,46
|
|ALGYO
|15,81
|110.014.989
|% -11,18
|
|BURCE
|6,82
|1.963.013
|% -9,79
|
|SNPAM
|5,71
|1.368.325
|% -9,37
|
|TSPOR
|5,54
|26.260.044
|% -9,18
|
|FENER
|12,14
|52.516.167
|% -9,06
|
|THYAO
|12,62
|1.175.960.721
|% -4,68
|
|ASELS
|27,92
|539.327.717
|% -3,72
|
|KRDMD
|2,82
|472.002.563
|% -3,09
|
|IHLGM
|1,33
|371.191.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,50
|231.810.197
|% -1,32
|
|IHLGM
|1,33
|371.191.987
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|472.002.563
|% -3,09
|
|EKGYO
|1,50
|231.810.197
|% -1,32
|
|THYAO
|12,62
|1.175.960.721
|% -4,68
|
|KARSN
|1,83
|147.660.156
|% -5,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9208
|7,9606
|% 0,02
|
|Frank
|6,3242
|6,3623
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6395
|1,6478
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|21,22
|
|Yarım
|1.043
|1.069
|10,26
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|