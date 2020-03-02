***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 15:00
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823286
BIST
15:34107.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.433,07
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
15:346,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
15:346,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
15:34320,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 3,94
|Açılış
|: 320,31
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|434.174.726
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.395.617
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,28
|32.579.290
|% 14,78
|
|VKFYO
|2,36
|9.214.351
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,69
|28.598.588
|% 12,67
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,62
|7.946.013
|% -3,17
|
|SNGYO
|1,20
|302.935
|% -2,44
|
|VERUS
|19,33
|4.311.981
|% -2,37
|
|THYAO
|11,94
|890.488.974
|% 1,62
|
|ASELS
|28,20
|476.655.137
|% 2,55
|
|KARSN
|1,97
|434.174.726
|% 17,96
|
|GARAN
|9,60
|369.582.743
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,38
|291.271.267
|% 3,93
|
|KARSN
|1,97
|434.174.726
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,38
|291.271.267
|% 3,93
|
|ODAS
|2,05
|196.042.490
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,42
|136.207.843
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|133.793.080
|% 7,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9408
|7,9806
|% -0,32
|
|Frank
|6,4850
|6,5241
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6582
|1,6665
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|18,39
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.115
|2.168
|7,75
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|3,75
|
|Çeyrek
|513
|524
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|50,38
|50,38
|0,71
|
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