***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 10:57
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823829
BIST
12:14110.194
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 2.883,81
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.194
En Düşük
108.881
12:146,2042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,2090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:146,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0367
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:14318,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,48
|Açılış
|: 318,48
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.115.251
|% 14,80
|
|SONME
|6,07
|3.977.817
|% 14,10
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|EUKYO
|1,67
|1.520.587
|% 11,33
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|5.505.931
|% -5,16
|
|ASELS
|29,16
|348.634.683
|% 3,26
|
|THYAO
|12,05
|296.578.024
|% 2,12
|
|GARAN
|9,83
|216.949.750
|% 2,72
|
|KARSN
|1,93
|194.952.740
|% -2,03
|
|IHLGM
|1,37
|150.273.378
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|150.273.378
|% 7,03
|
|KARSN
|1,93
|194.952.740
|% -2,03
|
|IHYAY
|1,17
|113.097.628
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,82
|61.984.762
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,52
|147.618.650
|% 5,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9070
|7,9466
|% 0,85
|
|Frank
|6,4518
|6,4906
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6502
|1,6585
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,95
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.103
|2.155
|-2,09
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|-1,01
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,20
|53,20
|1,30
|