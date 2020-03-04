***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2020 11:55
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824135
BIST
13:13112.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.272,37
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.669
En Düşük
110.678
13:136,0704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
13:136,7772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0487
|Açılış
|: 6,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7700
13:13320,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,10
|Açılış
|: 320,85
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.962.209
|% 14,84
|
|SALIX
|5,47
|101.135
|% 9,62
|
|KSTUR
|30,30
|37.633
|% 8,91
|
|DYOBY
|6,12
|79.065.599
|% 8,90
|
|CLEBI
|94,60
|23.391.083
|% 8,11
|
|BALAT
|2,61
|1.077.217
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,84
|167.290
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|9.600
|% -5,13
|
|SONME
|5,80
|5.377.850
|% -5,07
|
|UFUK
|4,05
|44.838
|% -4,71
|
|ASELS
|31,44
|869.256.830
|% 3,15
|
|THYAO
|12,07
|554.961.038
|% -1,23
|
|KARSN
|1,98
|426.923.070
|% 4,21
|
|GARAN
|10,54
|328.615.332
|% 3,43
|
|HALKB
|6,53
|254.567.933
|% 0,62
|
|KARSN
|1,98
|426.923.070
|% 4,21
|
|ODAS
|2,16
|221.877.092
|% -0,92
|
|ADESE
|1,53
|138.538.371
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,62
|211.407.191
|% 2,34
|
|IHLGM
|1,38
|101.751.015
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7498
|7,7886
|% -0,54
|
|Frank
|6,3504
|6,3887
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6168
|1,6249
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,34
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|29,00
|
|Tam
|2.118
|2.171
|28,01
|
|Yarım
|1.024
|1.050
|13,55
|
|Çeyrek
|514
|525
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,62
|52,62
|0,76
|