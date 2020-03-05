***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 10:36
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824490
BIST
14:17112.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.952,59
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:176,0793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:176,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0227
|Açılış
|: 6,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:17321,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,68
|Açılış
|: 321,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.089.503
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.947.475
|% 14,93
|
|DGATE
|9,30
|73.829.301
|% 12,05
|
|AGHOL
|18,32
|56.841.867
|% 10,96
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,10
|47.690.727
|% -6,91
|
|OLMIP
|4,21
|2.223.461
|% -6,65
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|ASELS
|30,40
|454.156.056
|% 2,08
|
|THYAO
|11,89
|389.279.958
|% 1,19
|
|GARAN
|10,53
|235.725.187
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,59
|198.373.179
|% 1,17
|
|KARSN
|1,93
|163.970.783
|% 0,00
|
|KARSN
|1,93
|163.970.783
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|198.373.179
|% 1,17
|
|ODAS
|2,14
|146.076.225
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,35
|53.389.474
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,76
|105.024.279
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8253
|7,8645
|% 0,37
|
|Frank
|6,3517
|6,3900
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6160
|1,6241
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|8,55
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|5,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|3,46
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|1,68
|
|Çeyrek
|515
|527
|0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:31GUBRF
Yüzde 6.63 oranında artışla 19.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 818, 048 adet işlem
-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2400, 8 artarak (% 1.81 ) 134, 833
-
14:30XU100
Endeks 112, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 3, 993.00 milyon TL de
-
14:30GSRAY
Yüzde 5.29 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 823, 489 adet işlem
-
14:28DGATE
Yüzde 12.05 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 000, 790 adet işlem