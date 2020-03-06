***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 12:07
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824862
BIST
12:37109.751
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -2.064,19
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:376,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:376,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8890
En Düşük
6,8333
12:37328,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,35
|Açılış
|: 328,65
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.544.704
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.266.240
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,23
|105.739.447
|% 12,66
|
|UTPYA
|5,34
|9.724.794
|% 10,10
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,83
|8.791.986
|% -6,94
|
|PENGD
|4,12
|19.320.473
|% -6,58
|
|KRONT
|19,25
|10.850.009
|% -6,55
|
|THYAO
|11,34
|522.040.225
|% -3,16
|
|ASELS
|29,66
|337.610.535
|% -2,05
|
|EREGL
|8,97
|282.016.460
|% 2,51
|
|GARAN
|9,96
|241.255.887
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,44
|159.532.861
|% -3,56
|
|ODAS
|2,10
|152.034.117
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,44
|159.532.861
|% -3,56
|
|KARSN
|1,87
|117.757.540
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,43
|89.234.301
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,30
|61.567.455
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8836
|7,9231
|% -0,23
|
|Frank
|6,4492
|6,4881
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|5,14
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|16,07
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|7,77
|
|Çeyrek
|524
|535
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,98
|48,98
|-1,01
|