***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2020 14:39
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825387
BIST
15:06104.785
En Yüksek
|Değişim
|: -4,39%
|| -4.815,68
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:066,1186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:066,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1040
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:06329,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,25
|Açılış
|: 329,84
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.593.210
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,30
|8.608.182
|% 8,97
|
|ADBGR
|6,90
|9.184.427
|% 6,98
|
|OZBAL
|2,25
|30.239.979
|% 4,65
|
|OYAYO
|6,61
|6.525.436
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,34
|13.330.127
|% -12,85
|
|VAKKO
|5,27
|38.464.115
|% -12,60
|
|UTPYA
|4,49
|4.592.016
|% -10,74
|
|BURCE
|7,04
|5.549.450
|% -10,66
|
|THYAO
|10,76
|630.235.982
|% -3,41
|
|ASELS
|28,38
|445.902.115
|% -4,89
|
|GARAN
|9,55
|215.480.937
|% -4,79
|
|TUPRS
|93,05
|179.134.394
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,31
|165.576.622
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|105.096.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|165.576.622
|% -4,94
|
|ODAS
|1,97
|120.855.037
|% -4,83
|
|THYAO
|10,76
|630.235.982
|% -3,41
|
|KARSN
|1,79
|99.190.726
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9844
|8,0244
|% 0,94
|
|Frank
|6,5651
|6,6046
|% 1,65
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,83
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,29
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,37
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|-9,72
|