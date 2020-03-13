***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 17:42
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828875
BIST
17:5495.795
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.155,27
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:546,3114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:547,0147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0582
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:54317,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,71
|Açılış
|: 317,92
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|15.111.273
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|38.954.341
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|61.699.019
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|590.423
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.143.466
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,17
|9.558.683
|% -13,55
|
|ECZYT
|9,81
|70.208.156
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|292.921.675
|% -9,98
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|ASELS
|25,36
|1.298.863.665
|% 4,11
|
|THYAO
|9,07
|1.170.711.508
|% 6,96
|
|GARAN
|9,00
|673.633.105
|% 2,97
|
|KRDMD
|2,06
|414.181.685
|% 3,00
|
|EREGL
|8,11
|394.662.717
|% -0,49
|
|ODAS
|1,37
|337.460.114
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,06
|414.181.685
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|182.828.150
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|353.454.621
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,19
|173.751.475
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8629
|7,9024
|% -0,61
|
|Frank
|6,6014
|6,6411
|% -0,92
|
|Riyal
|1,6735
|1,6819
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,97
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.161
|-6,62
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,21
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|1,44
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS