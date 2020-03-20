***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 12:15
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830981
BIST
15:1687.025
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 1.829,93
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
15:166,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0301
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
15:166,9892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
15:16315,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,08
|Açılış
|: 315,10
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|4.885.967
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.105.830
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.390.307
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|BOLUC
|3,10
|7.663.625
|% -3,13
|
|TTRAK
|40,40
|1.453.467
|% -3,12
|
|KLMSN
|10,93
|19.810.137
|% -2,50
|
|CRDFA
|1,95
|9.897
|% -2,50
|
|GARAN
|7,64
|581.117.186
|% 0,79
|
|THYAO
|8,07
|350.552.280
|% 1,64
|
|ASELS
|21,40
|316.877.721
|% 1,42
|
|ISFIN
|3,08
|162.777.426
|% 7,69
|
|TSPOR
|2,15
|162.201.238
|% -1,83
|
|ODAS
|1,22
|109.224.550
|% 3,39
|
|YKBNK
|1,93
|159.222.079
|% 1,58
|
|GARAN
|7,64
|581.117.186
|% 0,79
|
|TSPOR
|2,15
|162.201.238
|% -1,83
|
|ISFIN
|3,08
|162.777.426
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6450
|7,6834
|% 2,01
|
|Frank
|6,6027
|6,6425
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7246
|1,7333
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|31,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,65
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
|
Seans Raporu
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15:28GUBRF
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15:26XU030
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15:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, GARAN
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15:26XU100
Endeks 87, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 4, 378.00 milyon TL de