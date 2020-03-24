***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 11:13
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831653
BIST
14:0787.851
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 3.604,68
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:076,4886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,0720
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:077,0481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:07336,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 8,96
|Açılış
|: 333,78
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.646.030
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|11.484.512
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|MTRYO
|5,37
|1.815.463
|% -0,19
|
|GARAN
|7,38
|570.569.066
|% 6,80
|
|ASELS
|22,16
|361.581.816
|% 6,54
|
|THYAO
|8,13
|350.063.469
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,85
|134.257.105
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,81
|127.371.954
|% 2,55
|
|GARAN
|7,38
|570.569.066
|% 6,80
|
|YKBNK
|1,85
|134.257.105
|% 4,52
|
|ODAS
|1,22
|65.821.280
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|58.205.439
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,81
|127.371.954
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6176
|7,6558
|% 0,87
|
|Frank
|6,6436
|6,6836
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7209
|1,7295
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.601
|43,94
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,10
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,15
|
|B. Petrol
|28,19
|28,19
|1,16
|