***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 11:29
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832283
BIST
14:1690.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.067,63
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
14:166,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
14:167,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0836
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
14:16333,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 333,82
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|123.337.827
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.881.996
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|96.237.212
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.942.271
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.854.266
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.477.696
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|THYAO
|9,17
|920.255.949
|% 4,56
|
|ASELS
|23,70
|478.474.741
|% 1,11
|
|GARAN
|7,71
|462.333.802
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,91
|213.026.678
|% 2,14
|
|ECILC
|4,83
|209.689.576
|% 9,52
|
|YKBNK
|1,91
|213.026.678
|% 2,14
|
|IHLGM
|0,83
|88.075.864
|% 7,79
|
|THYAO
|9,17
|920.255.949
|% 4,56
|
|IHLAS
|0,44
|33.217.732
|% 4,76
|
|GSRAY
|1,76
|123.337.827
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6815
|7,7200
|% 1,00
|
|Frank
|6,5994
|6,6391
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7074
|1,7159
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|