***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli kararı ileYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ceren DEŞEN'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950858BIST