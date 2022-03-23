***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 23.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimizde hali hazırda Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapan Ceren DEŞEN'in Genel Müdür olarak atanmasına, Ceren DEŞEN'in yerine, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sibel ARSLAN'ın atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012463BIST