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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurusu, SPK' nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4582 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841120


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Yarım 1.225 1.256 -3,80  
Çeyrek 615 628 -1,80  
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