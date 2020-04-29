***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 HamilineB Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurusu, SPK' nun 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4582 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841120BIST