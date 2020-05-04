***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline A Grubu, MTRY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRECYO00059B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline B Grubu, MTRYO(RÜÇHAN), TRRECYO00075Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.05.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.05.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4596 sayılı yazısıyla ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 05.05.2020 ile 20.05.2020 tarihleri arasında 19.05.2020' nin resmi tatile denk gelmesi nedeni ile 16 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.metroyo.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.metroyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabileceklerdir.- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, nominal değerden aşağı olmamak üzere, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842197BIST