***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.05.2020 12:38
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 1.050.000 1.050.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline A Grubu, MTRY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRECYO00059
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 19.950.000 19.950.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline B Grubu, MTRYO(RÜÇHAN), TRRECYO00075
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 21.000.000 21.000.000,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.05.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 20.05.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.05.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.05.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.04.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.4596 sayılı yazısıyla ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 21.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.
- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 05.05.2020 ile 20.05.2020 tarihleri arasında 19.05.2020' nin resmi tatile denk gelmesi nedeni ile 16 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.metroyo.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.metroyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.
- Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabileceklerdir.
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan satılacaktır. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.
- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, nominal değerden aşağı olmamak üzere, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842197
BIST