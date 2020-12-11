***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Bşvurusunun Kurul Tarafından Olumsuz Karşılanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 42.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 105.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 2.100.000 3.150.000,000 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 HamilineB Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 39.900.000 59.850.000,000 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 42.000.000 63.000.000,000 150,00000Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.12.2020SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 20.06.2014 tarihli i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 Sayılı) ilke kararına ek olarak, 10.12.2020 tarihinde kurul haftalık bülteninde yayınlanan yeni bir ilke kararı alınmıştır. i-SPK.48.3.b (10/12/2020 tarihli ve 76/1519 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak numaralandırılan bu yeni ilke kararı ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin yeni bir takım düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Yapılan yeni düzenleme ile 03.12.2020 tarihinde Bedelli Sermaye Artırımının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, düzenlemede belirtilen kriterleri sağlanmadığından Kurul tarafından olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892761BIST