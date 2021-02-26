***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 16.09.2019 İcrada Görevli Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.ve Agro Gold Gıd. Ür. İth. İhr. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş., ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye DeğilSERHAN İÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilAHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757340 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üye ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanALİ ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Euro Yatırım Holding A.Ş., Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş., Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757340 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913246BIST