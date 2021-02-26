Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.02.2021 11:45



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil
YAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 16.09.2019 İcrada Görevli Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.ve Agro Gold Gıd. Ür. İth. İhr. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş., ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Bağımsız Üye Değil
SERHAN İÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
AHMET FATİH TAMAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757340 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üye ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
ALİ ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2019 İcrada Görevli Değil Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Euro Yatırım Holding A.Ş., Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş., Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757340 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913246


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:021.475
Değişim :  -0,89% |  -13,30
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480 En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 236,80 16.243.296 % 9,99  
MMCAS 6,42 245.211 % 9,93  
SILVR 6,64 24.331.379 % 9,75  
MZHLD 43,48 1.757.015 % 8,70  
PAMEL 25,80 2.098.649 % 8,59  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 7,3433 7,3479 % -0,07  
Euro 8,9030 8,9104 % -0,51  
Sterlin 10,2255 10,2768 % -0,42  
Frank 8,1095 8,1584 % 0,34  
Riyal 1,9558 1,9656 % 0,06  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -6,28  
Altın Gr. 417 417 -1,05  
Cumhuriyet 2.767 2.809 7,00  
Tam 2.763 2.834 19,75  
Yarım 1.335 1.371 9,55  
Çeyrek 670 686 4,78  
Gümüş.Ons 26,87 26,89 -0,47  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,11  
B. Petrol 65,49 65,49 -0,63  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru