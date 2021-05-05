***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 15:45
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Murat ZELEF Genel Müdür 03.05.2018 0212 344 16 85 muratzelef@metroyo.com SPF Düzey III 300509
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 16.05.2018 0212 344 16 85 cdesen@metroyo.com SPF Düzey III 212175
Sibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 09.03.2020 0212 344 16 85 sibelkayali@metroyo.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934656
BIST
16:121.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:128,3543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:1210,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0243
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:12478,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,15
|Açılış
|: 478,14
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:12
|MTRKS
|42,24
|112.295.500
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.902.568
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|DERHL
|8,78
|30.079.216
|% 8,93
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|44.777.593
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.513.998
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.640.158
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,81
|664.574.784
|% -1,02
|
|EREGL
|19,20
|649.090.313
|% -2,29
|
|KOZAL
|117,10
|626.381.819
|% 1,83
|
|GARAN
|7,24
|576.307.022
|% -0,41
|
|THYAO
|12,57
|553.861.178
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|187.121.015
|% 0,65
|
|PETKM
|6,81
|664.574.784
|% -1,02
|
|GARAN
|7,24
|576.307.022
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,07
|158.279.603
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,97
|186.353.866
|% -0,67
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3484
|8,3543
|% 0,36
|
|Euro
|10,0279
|10,0351
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,5705
|11,6285
|% 0,41
|
|Frank
|9,1024
|9,1573
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2181
|2,2292
|% 0,26
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,56
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,52
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,90
|