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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2021 15:45



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Murat ZELEF Genel Müdür 03.05.2018 0212 344 16 85 muratzelef@metroyo.com SPF Düzey III 300509
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 16.05.2018 0212 344 16 85 cdesen@metroyo.com SPF Düzey III 212175
Sibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 09.03.2020 0212 344 16 85 sibelkayali@metroyo.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934656


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 42,24 112.295.500 % 10,00  
LUKSK 62,15 3.902.568 % 10,00  
UTPYA 28,50 529.297 % 9,62  
DERHL 8,78 30.079.216 % 8,93  
SNKRN 33,50 1.406.263 % 8,77  
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Dolar 8,3484 8,3543 % 0,36  
Euro 10,0279 10,0351 % 0,24  
Sterlin 11,5705 11,6285 % 0,41  
Frank 9,1024 9,1573 % 0,30  
Riyal 2,2181 2,2292 % 0,26  
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Altın Ons 1.782 1.783 3,56  
Altın Gr. 478 478 1,75  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,47 26,52 -0,01  
Gümüş Gr. 7,08 7,09 -0,01  
B. Petrol 69,78 69,78 0,90  
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