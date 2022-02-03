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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2022 11:49
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ceren DEŞEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 16.05.2018 0212 344 16 85 cdesen@metroyo.com SPF Düzey III 212175
Sibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 09.03.2020 0212 344 16 85 sibelkayali@metroyo.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999175


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PARSN 39,38 152.339.635 % 10,00  
PKENT 369,20 33.385.127 % 9,98  
DESA 9,40 29.839.289 % 9,94  
OZGYO 2,26 86.095.118 % 9,71  
KONTR 121,70 363.143.486 % 8,37  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5505 13,5521 % 0,58  
Euro 15,5151 15,5329 % 1,92  
Sterlin 18,3815 18,4736 % 0,82  
Frank 14,6723 14,7607 % 0,48  
Riyal 3,6026 3,6207 % 0,61  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -2,45  
Altın Gr. 787 787 4,34  
Cumhuriyet 5.222 5.301 0,00  
Tam 5.196 5.328 -1,42  
Yarım 2.512 2.577 -0,69  
Çeyrek 1.260 1.289 -0,34  
Gümüş.Ons 22,37 22,40 -0,28  
Gümüş Gr. 9,75 9,76 -0,06  
B. Petrol 90,92 90,92 1,45  
Seans Raporu 18:05
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