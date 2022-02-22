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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2022 16:27
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003460


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 18,26 7.770.954 % 10,00  
HUNER 2,20 3.642.918 % 10,00  
TETMT 348,70 12.705.614 % 10,00  
POLTK 603,40 100.269.209 % 9,99  
KRTEK 9,84 23.458.102 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7096 13,7122 % -0,65  
Euro 15,5336 15,5503 % -0,60  
Sterlin 18,5800 18,6732 % -0,61  
Frank 14,8287 14,9181 % -0,59  
Riyal 3,6426 3,6608 % -0,71  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 -4,05  
Altın Gr. 836 836 -7,49  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,13 24,15 -0,01  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,06  
B. Petrol 94,06 94,06 0,21  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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