***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSibel ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 23.03.2022 0212 344 16 85 sibelkayali@metroyo.com SPF Düzey IIISevgi CENGİZ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 23.03.2022 0212 344 16 85 sevgicengiz@metroyo.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Öztürk Turizm Yat. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı. Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilNURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üye ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEREN DEŞEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012465BIST