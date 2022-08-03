***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.08.2022 18:26
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Karar Sayısı
2022/25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlam
12:172.717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 32,39
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.728
En Düşük
2.701
12:1717,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
12:1718,3523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
12:171.027,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.027,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.028,02
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KRPLS
|8,26
|56.388.399
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|67.124.008
|% 9,95
|
|BIZIM
|24,32
|49.234.096
|% 8,96
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|25.019.788
|% 8,53
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|ASUZU
|335,50
|143.621.714
|% -4,82
|
|GLBMD
|8,94
|7.048.542
|% -4,39
|
|MZHLD
|84,00
|43.655.689
|% -3,72
|
|SEGYO
|1,12
|91.912.027
|% -3,45
|
|HEKTS
|37,90
|1.958.266.606
|% 6,70
|
|THYAO
|55,75
|1.951.186.252
|% 1,36
|
|SISE
|23,66
|1.031.328.029
|% 1,63
|
|KARSN
|7,33
|659.809.548
|% 3,68
|
|SASA
|50,80
|612.812.308
|% 1,93
|
|TSKB
|2,92
|384.411.106
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,44
|285.704.002
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,22
|374.615.128
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,95
|212.001.101
|% 6,56
|
|KARSN
|7,33
|659.809.548
|% 3,68
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9563
|17,9821
|% 0,31
|
|Euro
|18,3263
|18,3540
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,7976
|21,9069
|% 0,41
|
|Frank
|18,6402
|18,7525
|% 0,29
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,32
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|13,31
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|8,83
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.893
|6.950
|47,00
|
|Yarım
|3.359
|3.398
|23,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|96,88
|96,88
|0,10
|