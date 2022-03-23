***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/07/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 23.03.2022 tarihli kararı ileŞirketimizde Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Ceren DEŞEN'in bu görevlerinden ayrılması sebebiyle, Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sibel ARSLAN'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012464BIST